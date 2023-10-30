Прокуратура Паневежского округа завершила досудебное расследование и передала в суд уголовное дело, в рамках которого 47-летнему гражданину Кыргызстана и 44-летнему гражданину Армении предъявлены обвинения

в незаконной перевозке людей через границу.

Прокуратура Паневежского округа напоминает, что ​30 мая сотрудники полиции остановили для проверки на объездной дороге под Паневежисом два автомобиля. Помимо водителей, в них находились 7 граждан Ирака. Проверка показала, что они в апреле незаконно проникли на территорию Латвии из Беларуси, после чего их разместили в Центре по размещению беженцев. После этого иракцы решили попытать счастья в одной из стран Западной Европы.

Досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей через госграницу Литвы вели сотрудники Государственной пограничной службы, а расследование было поручено прокурору, профилирующемуся по борьбе с организованной преступностью, а также отделу Паневежской прокуратуры по расследованию коррупции.

По словам прокурора, оба обвиняемых — гражданин Армении и гражданин Кыргызстана — признали свою вину. Они рассказали, что откликнулись на объявление неизвестного лица о перевозке людей. Им обещали вознаграждение в размере 700-800 евро за каждого человека, перевезенного из Латвии в Германию.

Уголовный закон Литвы предусматривает за незаконную перевозку через границу иностранцев, не имеющих постоянного места жительства в Литовской Республике, лишение свободы на срок до 8 лет.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram