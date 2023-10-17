В понедельник, 16 октября, Латгальский районный суд в Лудзе признал Александра (Олександра) Ц. 1983 года рождения виновным в перевозке нелегальных мигрантов в Латвию и приговорил его к девяти месяцам лишения свободы, сообщает Latvijas Avīze.

Согласно обвинению, Александр привлечен к ответственности за то, что решил незаконно заработать 4500 долларов (около 4200 евро), предоставив нескольким лицам возможность нелегально находиться в Латвии.

Вечером 7 сентября он приехал на своем минивэне с польскими номерами в Шкелтовскую волость Краславского края. Мужчина знал, что в лесу у деревни Кривини, где больше никто не живет, его будут ждать несколько человек, которые незаконно попали в Латвию. Кривини находится на расстоянии нескольких десятков километров от границы Латвии с Беларусью, поэтому нелегальных мигрантов туда мог доставить проводник, отмечает газета.

Александра в условленном месте ждали девять иностранцев, все мужчины, из них шесть были гражданами Афганистана, а трое — гражданами Индии. Группу нелегальных мигрантов Александр посадил в автомобиль, чтобы отвезти в Ригу, но примерно через час в Лузнавской волости Резекненского края машину остановили сотрудники Госпогранохраны. В настоящее время все девять нелегалов выдворены из страны.

Обвиняемый Александр полностью признал свою вину и выразил желание заключить соглашение с прокурором о признании вины и наказании, на что суд согласился. В соответствии с соглашением Александр приговорен к девяти месяцам лишения свободы, на два года он лишен прав осуществления международных перевозок, после отбытия тюремного срока он будет выдворен из Латвии и ему будет запрещен въезд в страну на четыре года.

За помощь обеспечиваемого государством адвоката в досудебном расследовании и во время заседания суда с Александра будут взысканы 238,15 евро. Мобильный телефон и автомобиль Crysler, которые мужчина использовал для совершения преступления, подлежат конфискации и уничтожению.

Решение суда еще не вступило в силу.

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