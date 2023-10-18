По данным польских СМИ, в автомобилях Volkswagen Caddy с латвийскими номерами находились по 10 человек: в одной из машин — пять граждан Йемена, двое граждан Ирака, двое египтян и сомалиец, а во второй — восемь индийцев и двое граждан Пакистана.
"В обоих случаях водители заявили, что они забрали иностранцев из Латвии и должны были отвезти их в Германию", — сообщила пресс-секретарь Подляского отделения пограничной службы в Белостоке майор Катажина Зданович.
После завершения необоходимых мероприятий иностранцев передали литовской стороне. Водители — граждане Украины — подозреваются в незаконной перевозке людей через границу. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.