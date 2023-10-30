Они надеялись на быстрые деньги, но вместо этого оказались в тюрьме. В последние годы стремительно растет количество латвийцев и литовцев, арестованных за перевозку нелегалов. Как отмечает Rе: Baltica, судя по статистике, эта тенденция не собирается ослабевать.

Когда Александр (имя изменено) вошел в лес, уже стемнело. Он выключил фары желтого фургона и стал ждать. Октябрьский вечер на венгерской границе недалеко от Австрии выдался прохладным. Учащийся средней школы Александр из Латвии этого не почувствовал. Ему сказали не выходить из машины.

Вскоре парень заметил, что к машине приближаются люди. Большинство из них сразу же направлялись в грузовой отсек, но некоторые сели и к нему в салон. В стену постучали. Все были готовы к дороге. Так Александр начал свое путешествие в Австрию.

В то время он еще не знал, что путешествие обернется трагедией: часть пассажиров погибнет, а сам он окажется в тюрьме. Так Александр стал частью международной организованной преступной сети, которая зарабатывает миллионы на перевозке мигрантов.

Александр был не единственным из числа тех, кого привлекают для такой работы трансграничные банды. Использование граждан стран Балтии для перевозки нелегальных мигрантов в последние годы стало актуальной проблемой. Особенно в Венгрии, где за это преступление полиция задерживала латвийцев и литовцев по одному- два раза в неделю.

С 2021 года в Венгрии задержаны более 30 водителей из Латвии; 31 — из Литвы. МИД Латвии в прошлом году даже разослал предупреждение, призывая жителей не соглашаться на подозрительные предложения о работе водителем.

"Я вам так скажу: для Латвии это очень много", — заявила в интервью Re:Baltica посол Латвии в Венгрии Агнесе Калниня.

Бывший посол Литвы в Венгрии Витаутас Пинкус объясняет большую вовлеченность в эти преступные схемы жителей Латвии и Литвы активной вербовкой преступных группировок в странах Балтии.

Схема проста. Водителей перевозчиков в Венгрии, Чехии, Хорватии, Польше и Сербии в основном находят через социальные сети или по знакомству.

Это страны, которые пересекают мигранты из Сирии, Афганистана, Турции и других стран в поисках лучшей и безопасной жизни, чтобы попасть в Германию по балканскому маршруту.

Из трех стран Балтии больше всего на предложения о работе откликаются мужчины из Литвы и Латвии. В основном в возрасте 20-45 лет, с разным уровнем образования и дохода.

Когда Александр согласился перевозить нелегалов, ему было всего 19 лет. Он учился в последнем классе Саласпилсской средней школы и после ее окончания планировал освоить профессию фотографа. Вместо этого он проведет следующие семь лет в австрийской тюрьме.

"Обещали мне золотые горы", — рассказал Re:Baltica Александр, объясняя, почему согласился работать водителем. Заработать сразу несколько тысяч евро предложил ему друг.

Александр узнал о том, кто на самом деле будут его пассажирами, только после прибытия в Австрию. Это одна из стратегий рекрутеров — раскрыть реальную картину уже потом.

Завербованным водителям внушают, что даже если их поймает полиция, их не оштрафуют, поскольку они являются иностранцами. Еще одна ложь — им обещают, что нелегалов придется перевозить только в пределах одной страны, что не является преступлением.

В аэропорту Вены Александра встретил координатор, который дал указания. Он взял минивэн и отправился в четырехчасовую поездку к венгерской границе. Координатор отправил маршрут на телефон и все время был на связи.

Обратный путь оказался для Александра роковым. Он был в два раза дольше, поскольку организаторы в целях безопасности направили его в объезд. В результате они пересекли австрийскую границу спустя почти девять часов.

Через несколько минут автомобиль был остановлен полицией на глухой проселочной дороге недалеко от города Айзенштадт. Александру удалось сбежать. Он вернулся через венгерскую границу, где связался с координатором. Через некоторое время за ним приехали и отвезли на квартиру в Австрии через другой пограничный пункт. В жилище оказалось несколько комнат и множество раскладушек. На следующий день Александр получил оплату за работу, хотя и не выполнил ее, и улетел домой.

Через два месяца его задержала латвийская полиция. Как его удалось вычислить, пока остается тайной следствия. Известно, что спустя две недели после задержания Александра депортировали в Австрию.

Еще находясь в изоляторе полиции в Латвии, он узнал, что двое из 29 мигрантов, которых он перевозил, не пережили долгий и изнурительный маршрут. Когда полиция открыла дверь машины, двое мужчин были уже мертвы. Они задохнулись.

Австрийская пресса позже сообщила, что всего через несколько часов в фургоне закончился кислород. Отчаявшиеся люди рвали изоляционную резинку на входных дверях, чтобы впустить немного воздуха. Стучали по стенам и кричали, что они задыхаются, а также просили остановиться и открыть двери.

Им также не хватало питьевой воды и еды. Три дня накануне погрузки в фургон, которым управлял Александр, они провели в лесу. Изначально планировалось, что мигрантов будут перевозить в двух автобусах, но план рухнул, и всех втиснули в одну, как в "банку сардин", рассказал местной прессе один из следователей. Оба умерших нелегала были сильно истощены, у одного из них констатировали бронхит, у другого — пневмония.

Александр слышал крики, но по указанию координатора продолжил движение по маршруту.

"Это был шок", — вспоминает свои ощущения Александр, когда он узнал о погибших. "И разочарование. Что это произошло из-за меня. Из-за моей безответственности".

Венгрия оказалась так называемой "горячей точкой", где постоянно задерживают выходцев из стран Балтии. Это объясняется тем, что премьер-министр страны Виктор Орбан уже давно сделал борьбу с мигрантами одним из краеугольных камней своей политики.

"Мы защищаем не только Венгрию от нелегальных иммигрантов, мы защищаем всю Европу", — заявил Орбан на одном из публичных выступлений. В 2022 году венгерские пограничники не допустили въезд в страну 330 000 мигрантов.

По официальным данным, в прошлом году венгерская полиция в сотрудничестве со своими австрийскими и сербскими коллегами начала активно вылавливать перевозчиков мигрантов и арестовала в общей сложности около 2000 человек.

За этими задержаниями последовали суды и суровые приговоры: за перевозку нелегалов проводники получали от двух до восьми лет лишения свободы. Для сравнения, в Латвии и Литве за одно и то же нарушение чаще всего наказывали штрафом и/или общественными работами. Правда, с учетом, что количество задержанных за перевозку нелегалов водителей растет, в этом году в Латвии было решено ужесточить наказание.

Среди арестованных в Венгрии иностранцев оказался отец двоих малолетних детей из Юрмалы — латыш Томс. Он каждый день работал водителем-дальнобойщиком, доставляя товары латышам, живущим за рубежом, но доходы его были нерегулярными. Осенью прошлого года он нашел в Telegram предложение о работе водителем. Написал. Ему ответил мужчина по имени Эмиль, скорее всего, это было не его настоящее имя. Они начали переписываться на сайте Signal. Потом они встретились в Латвии, и Эмиль дал Тому денег на аренду грузового микроавтобуса.

На следующий день Томс уже направлялся в Братиславу — столицу Словакии. Водителю сказали, что ему придется везти мигрантов до австрийской границы, и в этом нет ничего противозаконного.

Уже в Братиславе Томс получил указание отправиться в Будапешт — столицу Венгрии. Потом в Кечкемет, что недалеко от сербской границы. Ночью он подобрал людей на трассе. Он не знал, сколько их, потому что было темно и он не считал.

На обратном пути в Австрию его остановила полиция. Томс рассказал, что у него было ощущение, будто его уже ждут, поскольку все съезды с трассы были перекрыты именно в этом месте.

Том вышел из автобуса. Двое полицейских приставили пистолеты к его голове, а третий надел на него наручники и усадил на землю.

"Я бы не хотел снова пережить нечто подобное", — вспоминает Томс. Открыв багажник автомобиля, полиция обнаружила в нем 15 сирийцев.

За свои услуги венгерские адвокаты просили от 4000 до 12 000 евро. У семьи Тома таких денег не было, поэтому его предоставили адвоката, оплаченного венгерским государством. Суд не смог предоставить подсудимому переводчика с латышского языка, поэтому процесс был переведен на английский, который Томс понимает не очень хорошо. Итог — суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. Однако вскоре его отпустили — не имея возможности удовлетворить требования Евросоюза по условиям содержания заключенных в тюрьмах, а также учитывая, что задержанные иностранцы дорого обходятся Венгрии, она начала освобождать их в начале этого года.

"Они называют это "реинтеграционным задержанием": руководство тюрьмы принимает решение об освобождении конкретного заключенного, и он обязан покинуть Венгрию в течение 72 часов", — объясняет посол Латвии в Венгрии Агнесе Калниня.

Согласно официальным данным, к середине лета 2023 года по новому порядку были освобождены трое граждан Латвии, еще девять ждали своей очереди. По оценкам посольства, из Литвы могли быть освобождены около 20-30 заключенных. Точное число назвать сложно, поскольку венгерские тюрьмы не считают необходимым информировать посольства других стран о своих действиях.

Гибель двух нелегалов в микроавтобусе, которым управлял старшеклассник Александр, вызвала громкий резонанс в австрийских СМИ. В результате правоохранительные органы уделили больше внимания этому делу и арестовали и организаторов. Это редкое исключение, поскольку обычно задерживают исполнителей, а организаторы остаются на свободе.



По делу Александра австрийский суд признал виновными группу из 20 человек, в основном из Румынии и Молдовы. За три месяца они привезли в Австрию около 350 мигрантов — в основном из арабских стран, заработав в общей сложности 1,7 миллиона евро. Каждый мигрант заплатил им около 5000 евро.

Интервью, проведенные в рамках данного исследования с водителями как в венгерских тюрьмах, так и с вышедшими на свободу, показывают, что оплата за перевозку нелегалов варьируется от нескольких сотен до тысяч евро. Важно и количество перевезенных людей, так как за каждого мигранта может быть предусмотрен дополнительный бонус.

Это подтвердил и эксперимент, проведенный журналистами Re:Baltica. Еще весной журналисты подали заявку на вакансию водителя в венгерской группе соискателей работы в Facebook. Анонимный аккаунт ответил на русском языке и пояснил, что нелегалов придется вывозить с латвийско-белорусской границы в Германию. За одного вывезенного нелегала обещали 900 долларов США. Количество пассажиров зависит от размеров автомобиля. Координаты мест, где должны быть забраны нелегалы, и места доставки, незадолго до этого будут отправлены в виде координат GPS. Чтобы снизить риски оказаться задержанными, анонимный работодатель предложил отправить вперед вторую машину, водитель которой в случае опасности мог бы предупредить.

Тот факт, что конкретное объявление заинтересовало женщину, не стал препятствием. Изначально анонимный соискатель указал, что "работа не совсем легальна" и вряд ли "подойдет" для молодой женщины, но затем объяснил условия.

Кстати, женщины тоже принимают предложения о работе водителем, правда, не так часто. Одной из них оказалась Мадара (35), у которой были долги. В сентябре прошлого года знакомый предложил ей заработать 1500 евро за доставку людей в Германию. Она согласилась. В Валмиере они сели в автобус и отвезли 10 нелегалов в Литву, оставив в лесу неподалеку от белорусской границы. Мадару задержали в Польше, где она провела под стражей три месяца.

О том, что спрос на водителей не снижается, свидетельствует и количество начатых в Латвии уголовных производств всвязи с перевозкой нелегалов. В прошлом году было начато 26 таких процессов, в этом году почти в четыре раза больше — 97.

Тенденция к росту наблюдается и у соседей. В первой половине этого года литовские пограничники задержали за перевозку нелегалов 23 латвийца. Это в два раза больше, чем в целом за весь прошлый год. В Государственной пограничной службе Латвии это объясняют

гибридной войной, развязанной соседней Беларусью.

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