Каунасская районная прокуратура передала в суд материалы уголовного дела, в рамках которого гражданину Латвии Э.Т. предъявлены обвинения в незаконной перевозке людей через государственную границу Литовской Республики.

По данным досудебного расследования, в июле этого года Э.Т., заранее договорившись с не установленным в ходе досудебного расследования лицом, незаконно перевез иностранцев через латвийско-литовскую границу, а затем собирался доставить их в Польшу.

По имеющимся данным, за нелегальную перевозку нелегалов гражданину Латвии было обещано вознаграждение в размере не менее 600 евро. Следствие становило, что Э.Т. прибыл в точку на территории Латвии, которую указали ему неустановленные лица, где его ждали нелегалы: один гражданин Алжира, трое граждан Сирии и один гражданин Республики Филиппины.

В итоге, автомобиль с нелегалами задержали неподалеку от литовско-польской границы. Согласно Уголовному кодексу Литвы, за незаконную перевозку людей через госграницу предусмотрено лишение свободы на срок до восьми лет.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram