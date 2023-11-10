По информации немецких СМИ, в минувший вторник, неподалеку от пограничного перехода Шведте (федеральная земля Бранденбург) сотрудники экстренных служб обнаружили при проверке грузового фургона с латвийскими номерами большую группу нелегалов: 23 гражданина Ирана в возрасте от 10 до 42 лет и одного 33-летнего иракца.

Подозреваемый — 34-летний негражданин Эстонии — перевозил нелегалов в грузовом отсеке фургона, не предназначенного для перевозки людей. Никто из пассажиров не смог предъявить документы, которые давали бы им право на въезд или легальное пребывание в Германии.

Федеральная полиция начала расследования в отношении лиц, несущих уголовную ответственность, по подозрению в несанкционированном проникновении и пребывании на территории ФРГ. Уголовное дело начато также и против водителя из Эстонии. Установлено, что иранцев и иракцев он подсадил к себе в фургон в Латвии.

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