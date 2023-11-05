Латгальский окружной суд приговорил гражданина Молдовы - контрабандиста нелегальных иммигрантов - к пяти месяцам тюремного заключения, которое фактически он уже отбыл, сообщает агентство LETA.

Согласно публично доступному приговору, гражданин Молдовы в составе группы лиц сознательно предоставил нескольким лицам возможность незаконно находиться в Латвии.

15 апреля этого года молдаванин вместе со своим подельником отправился в заброшенный сельский дом. Во дворе усадьбы к ним в автомобиль сели шесть граждан Афганистана, один гражданин Таджикистана и один гражданин Пакистана. При этом обвиняемый сообщил сообщнику о своих действиях, сняв на видео нелегалов в машине.

Затем автомобиль направился в волость Скрудалиенас, где был остановлен пограничниками.

Личность обвиняемого установлена: он является гражданином Молдовы, не работает, холост, детей нет. Ранее в Латвии законы не нарушал.

Подсудимый согласился с приговором обвинения, который был утвержден судом. Гражданина Молдовы приговорили к тюремному заключению сроком на пять месяцев. В срок отбывания наказания засчитывается время, проведенное под стражей, поэтому мужчина фактически уже отбыл наказание.

Уголовное производство в отношении подельника подсудимого выделено в отдельное производство.

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