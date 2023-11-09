Сотрудники Пограничной службы Литвы задержали на границе с Польшей грузовой микроавтобус, в котором гражданин Украины пытался вывезти в одну из стран Западной Европы группу нелегалов.

В минувший вторник литовские пограничники, контролировавши участок шоссе Мариямполе — Сувалки, обратили внимание на подозрительный микроавтобус Volkswagen Crafter с латвийскими номерами.

За рулем автомобиля находился 41-летний гражданин Украины, а в грузовом отсеке пограничники нашли 17 нелегалов. Все они представились гражданами Бангладеш в возрасте от 19 до 43 лет.

Водителя и его пассажиров доставили на блокпост, где украинец признался, что арендовал в Латвии микроавтобус и на нем перевозил иностранцев из Риги в Польшу. В случае успешной доставки ему обещали 1000 евро.

В ходе расследования, начатого пограничниками, выяснилось, что эти люди, представившиеся гражданами Бангладеш, нелегально проникли в Латвию из Беларуси. Воспользовавшись услугами перевозчика, они планировали добраться до одной из стран Западной Европы из Латвии через Литву и Польшу.

Начато досудебное расследование по факту незаконного перемещения людей через государственную границу. За это преступное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В ближайшее время задержанных планируется передать пограничникам Латвии. В четверг суд вынес решение отправить гражданина Украины под арест на три месяца.

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