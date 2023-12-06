В минувший понедельник неподалеку от латвийско-белорусской границы была задержана группа нелегалов. В поимке иностранцев принимали участие латвийские и литовские пограничники-кинологи.

По данным Государственной пограничной службы Литвы, два пограничника-кинолога уже вторую неделю набираются опыта у своих латвийских коллег на КПП "Робежниеки" в Латгалии.

В минувший понедельник Эймантас Макнис с тремя латвийскими пограничниками и своей служебной собакой, трехлетней бельгийской овчаркой Кеном, патрулировал на автомобиле окрестности неподалеку от латвийско-белорусской границы.

Неожиданно на той же дороге их служебную машину остановил фермер, ехавший на тракторе. Указывая на лес, он сообщил, что заметил дым, который валил из заброшенного крестьянского дома. Пограничники решили осмотреть усадьбу: в доме было пусто, однако в прилегающем к нему сарае они застали пятерых гревшихся у костра нелегалов.

По предположению пограничников, это могли быть граждане Индии. На задержание они отреагировали спокойно и не пытались сбежать. Пограничники вывели их на улицу и провели проверку документов. Вскоре приехала большая полицейская машина и забрала иностранцев для дальнейших процессуальных действий.

Фото: VSAT (Lietuva)

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