Сотрудники КПП "Калвария" на литовско-польской границе задержали внедорожник, которым управлял латвиец, перевозивший двух граждан Ирана. По предварительным данным, эти иностранцы обратились с просьбой о предоставлении убежища в Латвии. Один из них, пытавшийся выехать в Западную Европу, месяц назад уже задерживался литовскими пограничниками.

Автомобиль Audi Q7 остановили для проверки в минувшее воскресенье, во время патрулирования дороги Мариямполе-Сувалки. Внедорожником с уникальными латвийскими номерами управлял 33-летний гражданин Латвии, имевший соответствующие документы. В машине находились двое пассажиров — 30 и 35-летние граждане Ирана, не имеющие документов, дающих право на въезд и пребывание в Литве и Шенгенской зоне.

Иранец старшего возраста предъявил пограничникам только документ, удостоверяющий личность латвийского просителя убежища, его младший соотечественник — решение Государственной пограничной службы Латвии о регистрации в подразделении службы в указанное время. Иранцы не могли покинуть Латвию до тех пор, пока рассматриваются их заявления.

Также литовские пограничники выяснили, что младший из нелегалов

уже был возвращен латвийским властям месяц назад, когда он планировал добраться оттуда в одну из западноевропейских стран через Литву и Польшу.

На допросе водитель внедорожника, направлявшегося в Польшу, признался пограничникам, что в случае успешной перевозки пассажиров из Латвии в Германию получил бы 1500 евро.

Начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей через государственную границу. За это преступное деяние литовским законодательством предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет.

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