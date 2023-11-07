В минувшие выходные у границы с Польшей литовские пограничники задержали 10 нелегальных мигрантов из Сирии и троих граждан Латвии, перевозивших их на машинах.

В рамках усиленного предотвращения и контроля нелегальной миграции на внутренней границе Европейского Союза с Польшей в субботу вечером сотрудники КПП "Калвария" Варенского погранотряда Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) на дороге Мариямполе-Сувалки намеревались остановить для проверки три едущих друг за другом автомобиля Volvo. Увидев пограничников, третий из них вдруг повернул на ближайшую заправку.

Как сообщает СОГГЛ, остановленными двумя автомобилями Volvo XC60 и Volvo XC90 с латвийскими номерами управляли граждане Латвии — 52-летний отец и его 29-летний сын.

Латвиец постарше поехал один, документы у него были в порядке. Внимание пограничников, проверяющих документы, привлекли пассажиры автомобиля, которым управлял молодой человек.

Шестеро мужчин, направлявшихся в Польшу, представились гражданами Сирии, но только у двоих были паспорта этой страны. Вскоре выяснилось, что на самом деле это были 20, 23, 28, 30, 31 и 32-летние сирийцы.

Пока, когда один экипаж пограничников устанавливал личности шести пассажиров, другой патрульный экипаж был направлен в сторону заправки, куда свернула третья машина. Пограничники обнаружили здесь припаркованный автомобиль Volvo V50 с латвийскими номерами.

Выяснилось, что третьим Volvo управлял 27-летний гражданин Латвии. Четверо его пассажиров также представились гражданами Сирии. Выяснилось, что вместе с шестью сирийскими гражданами нелегально выехали в Западную Европу еще четыре человека в возрасте 25, 36, 44 и 45 лет.

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