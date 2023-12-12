В Паневежисе вынесен приговор 47-летнему гражданину Кыргызстана и 44-летнему гражданину Армении, признанными виновными в незаконной перевозке людей через государственную границу, исполняя обязанности проводников.

Иностранцев задержали под Паневежисом, когда они перевозили из Латвии в Германию семерых нелегальных мигрантов.

Задержание было проведено 30 мая, на Паневежской окружной дороге. В ходе досмотра двух остановленных автомобилей полицейские выявили семерых нелегалов из Ирака. Иракцы незаконно проникли в Латвию из Беларуси, где были задержаны. Позже их разметили в центре для содержания беженцев, откуда они сбежали, пытаясь попасть в Западную Европу.

И на досудебном следствии, и в ходе суда подсудимые признали свою вину. Они рассказали, что откликнулись на объявление неизвестного лица о перевозке людей. Им обещали вознаграждение в размере 700-800 евро за каждого человека, перевезенного из Латвии в Германию.

Паневежский районный суд, рассматривавший это дело, 8 декабря признал обоих подсудимых виновными. Их приговорили к 8 месяцам заключения. У гражданина Кыргызстана конфисковали 3053 евро, у гражданина Армении — 10370 евро, а также мобильные телефоны.

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