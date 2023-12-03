МВД Латвии из-за роста случаев нелегального перехода границы объявило в Каунатской волости Краславского края, в городе Лудзе, а также еще в шести волостях Лудзенского края режим особого пограничного контроля, поскольку беженцев, которые переходят границу незаконно, задерживают все дальше от латвийской границы, сообщает rus.LSM.lv.

Введение режима особого пограничного контроля — это один из методов борьбы с нелегальными иммигрантами незаконно пересекающими латвийскую границу со стороны России и Беларуси. В последнее время особенно много таких случаев наблюдалось на латвийско-белорусской границе, и пограничники задерживали нелегалов все дальше от границы, сообщает Латвийское радио-4.

По словам жителя Нирзенской волости Лудзенского края Яниса Сяксте, в дом его родителей дважды вламывались и какое-то время находились нелегальные мигранты: "Это было 15 октября, когда в нежилой дом моих родителей вломились нелегальные мигранты, которые перешли границу с Беларусью. Они были из Сомали. Вообще из африканских стран. Потом была еще одна группа эмигрантов. Дом от границы находится на расстоянии 30 километров".

"Я так понимаю, что они хорошо знают куда идти, где можно остановится, есть информация о том, что дом нежилой. В первый день были задержаны двое нелегалов, а на второй день уже восемь человек — одна женщина, один подросток, а остальные мужчины за тридцать", - сообщает житель Лудзенского края.

Янис признает, что гости, которые выламывают двери, оставляют мусор — это неприятное явление, но на селе в приграничье еще есть дома, где живут одинокие пожилые люди: "Имущество имуществом, но мне кажется, что больше нужно волноваться за людей, живущих ближе к границе, на хуторах, одиноких пенсионерах. Как они себя чувствуют, зная, что рядом ходят чужие, голодные люди? Ведь те, кто ломился в мой дом, рассказывали, что не ели три дня. И что можно ожидать от них?".

В отдельных приграничных волостях Лудзенского края и до этого действовал особый режим контроля, но председатель Лудзенской краевой думы Эдгарс Мекшс (от партии Зеленых и крестьян) считает, что введение особого контроля еще и в Иснаудской, Нюкшенской, Пуреньской, Цирмской и Цибленской волостях поддержит порядок и безопасность в приграничье.

"Это значит, что теперь в нашем крае в двух городах — Лудзе и Зилупе, а также еще в 12 волостях погранохрана будет работать в режиме особого пограничного контроля. Я регулярно на связи с погранохраной, и на данный момент ситуация в приграничье на погранично-контрольных пунктах у нас нормальная. На данный момент проведение каких-либо дополнительных мероприятий со стороны самоуправления не нужно", - говорит Мекшс.

Особый погранконтроль уже действует на территории Даугавпилса, а также в части Даугавпилсского, Лудзенского, Краславского и Аугшдаугавского краев.

По словам замначальника Даугавпилсского управления Погранохраны Раймонда Кублицкиса, "пограничники имеют право останавливать и проверять транспортные средства, документы на всей территории Латвии. Еще при усиленном режиме работы системы охраны границы, когда пограничники констатируют нелегальных мигрантов на определенных территориях, у них есть право вернуть их обратно на территорию Республики Беларусь. Также, в основном в приграничной зоне, пограничники имеют право проникать на территорию, какой либо недвижимости. Но есть ситуации, когда нелегалы и их перевозчики прячутся в каких-то заброшенных домах, сараях, хозяева которых находятся далеко и оперативно не доступны. Теперь и такие здания пограничники могут проверять".

В этом году нелегально пересекли латвийско-белорусскую границу более 13 500 человек, а по гуманитарным соображениям в Латвию впустили 416 человек.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram