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В минувшую субботу в Краславском крае за перевозку мигрантов, незаконно пересекших государственную границу, был задержан негражданин Латвии, сообщили в Государственной пограничной охране.

Пограничники в сотрудничестве с Государственной полицией остановили в Асунской волости микроавтобус Mercedes Benz, которым управлял негражданин Латвии.

В ходе проверки документов выяснилось, что в микроавтобусе находились десять граждан Индии без проездных документов, действующих виз и видов на жительство.

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело за предоставление большому количеству лиц возможности нелегально находиться в Латвии. Мужчина помещен под арест с возможностью внесения залога в размере 20 000 евро.

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