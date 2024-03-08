Операция, проведенная при поддержке Европола, привела к 11 арестам и ликвидации 4 типографий, производящих высококачественные фальшивые документы.

В Греции при поддержке Европола удалось раскрыть преступную сеть, занимавшуюся подделкой документов и контрабандой нелегальных мигрантов. Преступная сеть, базирующаяся в Афинах, производила высококачественные фальшивые документы, которые использовались для того, чтобы нелегальные мигранты могли нелегально путешествовать по ЕС и легализовать свое пребывание в стране конечного назначения.

Следственные действия в рамках расследования проводились в период с сентября 2023 года по февраль 2024 года. Расследовано более 50 связанных случаев нелегальной перевозки мигрантов по воздуху.

В рамках расследования задержаны 3 гражданина Латвии, трое палестинцев, двое иранцев, двое сирийцев и один ливанец. Всего полиция изъяла 4 650 фальшивых документов, электронное оборудование, 10 высококлассных лазерных принтеров и другое оборудование/материалы для изготовления фальшивых документов, а также более 20 000 евро наличными.

Стоимость фальшивых документов варьировалась от 400 до 1 200 евро в зависимости от их типа и страны происхождения.

Рыночная стоимость документов, изъятых только в ходе проведенных рейдов, оценивается в 600 000 евро. Помимо изготовления и распространения фальшивых документов, подозреваемые также предположительно незаконно переправляли на самолетах нелегалов, используя для этого фальшивые документы. За паспорт и билет преступники получали примерно 6000 евро.

Документы, обнаруженные в ходе обысков, в основном представляли собой подделки документов ЕС (например, имитирующие бельгийские, голландские, датские, финские, греческие, немецкие, итальянские, венгерские, словенские, испанские, шведские, норвежские, а также колумбийские и украинские документы).

Подозреваемые, имевшие независимые типографии, сотрудничали друг с другом по каждому конкретному случаю. Также они избегали прямого контакта с клиентами, нелегальными мигрантами или членами других сетей, занимающихся контрабандой мигрантов, вместо этого они использовали посредников, которые заключали сделки и доставляли фальшивые документы от их имени.

Следствие по делу продолжается.

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