За перемещение через границу Латвии 19 нелегальных иммигрантов Латгальский районный суд на этой неделе приговорил гражданина Пакистана к шести годам и одному месяцу тюремного заключения, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Кроме того, суд назначил осужденному дополнительное наказание - выдворение из Латвии после отбытия наказания в виде лишения свободы с установлением запрета на въезд на семь лет. Суд также сохранил меру пресечения - заключение под стражу - до вступления приговора в силу.

Осужденный, который, скорее всего, является действующим лицом одной из преступных группировок, без годных для путешествия документов незаконно перебрался из Италии в Латвию, Даугавпилс. Затем он незаконно проник в Белоруссию, откуда вместе с 12 гражданами Индии и семью гражданами Афганистана без действительных виз и видов на жительство незаконно пробрался на территорию Латвии.

Показывая мигрантам направление движения, осужденный переправил их на территорию Латвии, успешно обойдя места запрета на пересечение границы. Действия осужденного, которые он совершил из корыстных побуждений, были пресечены сотрудниками Государственной погранохраны. Предполагается, что этот человек планировал совершать подобные преступные действия длительное время и неоднократно, отметила прокуратура.

Приговор можно обжаловать в Латгальском окружном суде.

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