В минувшее воскресенье пограничный патруль Службы погранохраны Польши (СПП) остановил для проверки в Будзиско (польско-литовская граница) автомобиль Nissan Nawara с латвийскими номерами.

Как отмечает пресс-центр СПП, за рулем автомобиля находился 48-летний гражданин Латвии.

При детальном осмотре машины выяснилось, что это Nissan Nawara 2007 года выпуска, который был украден в Латвии.

Водитель и автомобиль переданы для дальнейших процессуальных действий сотрудникам полиции из Сувалок.

Foto: Podlaski OSG

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