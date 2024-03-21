В минувшее воскресенье пограничный патруль Службы погранохраны Польши (СПП) остановил для проверки в Будзиско (польско-литовская граница) автомобиль Nissan Nawara с латвийскими номерами.
Как отмечает пресс-центр СПП, за рулем автомобиля находился 48-летний гражданин Латвии.
При детальном осмотре машины выяснилось, что это Nissan Nawara 2007 года выпуска, который был украден в Латвии.
Водитель и автомобиль переданы для дальнейших процессуальных действий сотрудникам полиции из Сувалок.
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