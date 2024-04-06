Обвиняемый в шпионаже в пользу России таксист Сергей Сидоров фотографировал автомобиль строителей, которые занимались сносом памятника в Пардаугаве, и хвастался желанием взорвать полигон дронов в Баложи, говорится в обвинительном заключении прокуратуры.

В пятницу, 5 апреля, Рижский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела Сидорова. Из зачитанного прокурором Зане Лодзиней обвинительного заключения следует, что в октябре 2022 года на платформе Telegram был создан канал "Антифашисты Прибалтики" и связанные с ним каналы, которые собирали информацию с целью помочь России и ее службам атаковать безопасность Латвии.

В упомянутых Telegram-каналах регулярно призывали людей в Латвии собирать информацию, которая была бы полезна российским службам разведки и безопасности. Также авторы Telegram-каналов запрашивали информацию о любых ежедневных событиях в оборонной системе Латвии, международном сотрудничестве Латвии, планах обороны НАТО, практической деятельности стран-членов НАТО на территории Латвии, а также новости о мерах поддержки для Украины, реализуемых в Латвии.

В некоторых случаях в публикациях открыто говорилось, что эта информация будет передана в Следственный комитет (СК) РФ или Федеральную службу безопасности (ФСБ). В свою очередь, разведывательные данные стратегического значения и оперативно-тактического характера в первую очередь необходимы главному разведывательному управлению Генерального штаба Вооруженных сил России.

Отозвавшись на такие сообщения, Сидоров, руководствуясь идеологическими мотивами, согласился собирать информацию, зная, что она будет передана российским службам, подчеркивается в обвинительном заключении.

В первый раз, 4 января 2023 года, проезжая мимо российского посольства, он снял на телефон видео и отправил в Telegram не названному в обвинительном заключении лицу видео, на котором видно, что возле посольства находится оперативный транспорт и две пожарные машины.

10 марта Сидоров отправил тому же лицу информацию о том, что в этот день в Риге была большая активность военных, которые "ехали на базы, причем не на одну конкретную базу, а на все". Сам Сидоров также перевозил военнослужащих на две базы.

26 апреля Сидоров отправил в Telegram уже другому человеку сообщение о том, что в Рижский порт зашло военное судно, которое разгружается на закрытом причале. 9 мая обвиняемый отправил этому человеку две фотографии, на одной из которых был изображен украинский флаг в окне дома, а на другой — адрес дома. В тот же день Сидоров написал, что, хотя фотографий у него нет, но он уже третий или четвертый день замечает военных в Баложи возле полигона дронов. Он сообщил, что хотел подъехать ближе к полигону, чтобы сделать снимки, но дорога была недоступна, и там стояли камеры. Позже он прислал местоположение полигона на карте Waze.

Сидоров регулярно отправлял информацию о военных кораблях в порту и передвижениях военнослужащих, фотографировал автомобили в парке Узварас, когда там сносили памятник советской армии.

20 июня Сидоров отправил информацию о том, что на нефтяном терминале полно "украинских туристов", и спросил, нет ли чего такого, что "можно туда подложить, чтобы оно взорвалось или загорелось через час".

Сидоров также писал, что есть два места, которые он хотел бы взорвать — терминал и полигон дронов. На это сообщение адресат ответил, что о такой операции нужно подумать. Сидоров написал, что все продумал и ему нужны только компоненты. На это его контакт ответил, что компоненты нужно найти в Латвии, а это сложный процесс, и подобные вещи не стоит обсуждать в Telegram.

Из обвинительного заключения также следует, что в июле контакт Сидорова спрашивал у него, много ли у него друзей среди таксистов, так как нужно было вести наблюдение за аэропортом. Также он дал Сидорову инструкции по наблюдению за прибывающими в аэропорт пассажирами.

Помимо обвинения в шпионаже, Сидорову также предъявлено обвинение в разжигании национальной и этнической ненависти за враждебные комментарии в интернете.

Перед первым заседанием суда Сидоров заявил, что не считает себя шпионом, поскольку не передавал никакой "шпионской" информации, например, о военных базах. Он утверждал, что просто переписывался с Викторией Матуле, которая обвиняется по уголовному делу "Антифашистов Прибалтики" и, скорее всего, находится в России.

Сидоров был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности 15 августа 2023 года. Уголовный процесс в отношении него был выделен из дела "Антифашистов Прибалтики", по которому обвиняются шесть жителей Латвии. Также из этого процесса было выделено дело кандидата в депутаты 14-го Сейма Инги Тухбатовой, обвиняемой в шпионаже в пользу России по поручению этой преступной организации.

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