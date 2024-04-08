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Вечером 7 апреля в Мариямпольском муниципалитете Литвы произошло серьезное ДТП с участием тягачей. Сообщается о погибшем. Также появилась информация о том, что в аварии мог участвовать автомобиль из Латвии, однако официально это пока не подтверждено.

По данным Департамента полиции Литвы, 7 апреля, в 21.05, в деревне Пускялняй столкнулись два грузовых автомобиля. Погиб пассажир одного из них. В 21.20 дорога Каунас-Мариямполе-Сувалки (A-5) была закрыта. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что погибший был зажат. По предварительным данным, другие участники ДТП сами выбрались из машин.

На месте происшествия дежурили три машины пожарных-спасателей. Дорога была перекрыта, образовались огромные заторы.

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