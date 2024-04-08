В ночь на субботу в порту Таллинна женщина прыгнула в море с борта круизного лайнера M/S Victoria, пишет финское издание Iltalehti.

Представитель компании Tallink Silja Line Марика Нёйд подтвердила случившееся. По ее словам, персонал судна действовал быстро, девушку удалось спасти, из-за переохлаждения ее доставили в больницу.

"Да, к сожалению, вчера ночью, в 01:58, действительно произошел инцидент, когда 24-летняя девушка прыгнула за борт с парома Victoria I, стоявшего у причала в Таллиннском порту", - описала происшествие представитель Tallink Катри Линк.

"Случившееся увидели другие пассажиры и немедленно сообщили об этом экипажу судна. В результате чрезвычайно быстрых и профессиональных действий экипажа судна девушку в считанные минуты достали из воды. Девушка переохладилась, но выжила. Ее доставили в больницу", - добавила Линк.

Катри Линк подчеркнула, что пассажиры и персонал судна заслуживают признания за исключительно быстрые действия. Она добавила, что команда Tallink пока не может комментировать причины инцидента.

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