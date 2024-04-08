В минувшую субботу — 6 апреля — сотрудники Государственной пограничной службы при содействии своих коллег из Госполиции задержали в Краславском крае автомобиль Škoda Fabia (такси Bolt), которым управлял гражданин Латвии.

При проверке в машине обнаружили четверых граждан Сирии без действующих виз и вида на жительство. Кроме того, оказалось, что у водителя, находящегося в приграничном районе, не было при себе документов, удостоверяющих личность, а также водительских прав.