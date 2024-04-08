Foto: Vida Press

Служба госбезопасности (VDD) проверяет информацию о возможном противоправном участии ряда лиц в войне в Украине на стороне вооруженных сил России, сообщает агентство LETA.

Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлены двое сидящих за столом мужчин в военной форме и в масках. На столе были расставлены коробки с предметами, похожими на термовизоры.

Один из мужчин, сказав "добрый вечер" на латышском языке, продолжает на русском языке: "Военные-интернационалисты из Прибалтики выражают благодарность "Макаричу", Рязанскому движению "Свои" и спонсорам за предоставленные термовизоры, и надеемся на растущую антифашистскую тенденцию, которые готовы помочь на фронте".

Второй мужчина говорит на латышском языке: "Большое спасибо, друзья".

19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе, запрещающие противоправное участие в вооруженном конфликте за рубежом.

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