В понедельник утром, в Даугавпилсе, на улице Крауяс произошла трагическая авария, в результате которой погибли два человека.

По информации полиции, в 09.30 в автобусную остановку "CSDD" на улице Крауяс на высокой скорости врезался автомобиль Toyota, которым управлял водитель 1984 г.р. В момент аварии мужчина был трезв, в настоящее время он задержан.

В Госполиции сообщили, что авария произошла, когда водитель совершал маневр обгона.

В результате аварии погибли два человека: женщины 1958 и 1961 г.р. Также повреждены дорожные знаки.

На месте происшествия работают ответственные службы. Обстоятельства ДТП выясняются. По делу начат уголовный процесс.

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