Госполиция призывает отозваться свидетелей аварии, которая произошла в субботу, 6 апреля, в Риге, на набережной 11 ноября (возле Каменного моста). В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) автомобиль съехал с проезжей части в Даугаву, а водитель погиб, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Авария произошла в 19:50 в субботу напротив здания на набережной 11 ноября 29. Автомобиль Škoda Yeti съехал в Даугаву, в результате аварии погиб водитель транспортного средства.

Стражи порядка призывают отозваться свидетелей ДТП, которые могут предоставить любую полезную для следствия информацию, а также пассажира, который вышел из упомянутого автомобиля незадолго до аварии. Информацию следует сообщать по номерам телефонов 67086683, 29606623 (в рабочие дни с 08:00 до 16:30) или 110.

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