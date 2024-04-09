Во вторник, 9 апреля, Рижский городской суд приговорил к шести годам тюремного заключения бывшего заместителя директора Главного таможенного управления Министерства финансов Владимира Вашкевича, которого судили за дачу взятки сотруднику Службы государственных доходов (VID), сообщили порталу Delfi в Генеральной прокуратуре.

Приговор был оглашен без присутствия Вашкевича.

Как сообщалось, взятку в размере 60 848 евро Вашкевич дал для обеспечения положительного решения по делу о проверке одного предприятия, а также для предотвращения проверок в отношении других конкретных лиц и компаний.

В заявлении прокуратуры говорится, что прокурор по делу удовлетворен тем, что после почти 13 лет разбирательства вынесен приговор суда первой инстанции.

"Однако, скорее всего, сторона защиты будет обжаловать приговор суда первой инстанции, а уголовное дело также будет рассмотрено в суде апелляционной инстанции", - отметил прокурор.

Вашкевича задержали зимой 2011 года, но позже он был освобожден под залог. Тогда прозвучала информация о том, что уголовное дело было возбуждено по заявлению бывшего директора Таможенного управления Талиса Кравалиса.

К Вашкевичу применялись еще три меры безопасности: запрет на приближение к определенным лицам и местам, запрет на выезд из страны и запрет на определенные занятия.

После освобождения Вашкевич с разрешения суда уехал в Австрию, где, по словам адвоката Елены Квятковской, его здоровье резко ухудшилось. Поэтому ему пришлось перенести срочную операцию, а затем и лечение. На тот момент его уголовное дело о взяточничестве было приостановлено в суде.

В 2018 году прокуратура Австрии сообщила, что экстрадиция Вашкевича в Латвию невозможна, так как состояние его здоровья не позволяет транспортировать его. Передача Nekā personīga в 2022 году сообщала, что утверждения о плохом здоровье Вашкевича могут быть неправдой, а он уже несколько лет проживает в России и консультирует там бизнесменов.

Латвийская прокуратура заявила, что получила доказательства того, что Вашкевич препятствовал ходу уголовного дела, в том числе еще находясь в заключении в Латвии. Производство по делу Вашкевича было возобновлено, и сейчас дело слушается в суде без присутствия обвиняемого.

В 2007 году тогдашний глава Таможенного уголовного управления VID Владимир Вашкевич пострадал от преступников: бомба была заложена под его автомобиль.

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