На этой неделе сотрудники Госполиции при содействии полицейского спецназа и бойцов антитеррористического батальона Omega задержали в Риге и Берги группу лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, злоумышленники долгое время прибегали в конспирации, чтобы скрыть свою преступную деятельность. Во время обысков полиция изъяла кокаин, марихуану, галлюциногенные грибы и амфетамин. Также изъято 27830 евро наличными, полученные, вероятней всего, преступным путем.

Информацию о наркодилерах полиция получила от бдительных жителей, что помогло стражам порядка выйти на их след. Обычно группа торговала кокаином и марихуаной, однако, если был спрос, то и галлюциногенными гиибами, а также амфетамином.

По данным полиции операцию провели сотрудники 4-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона (РР) при содействии коллег из 1-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции РР, а также 1-го отдела Бюро уголовной полиции Рижского Пардаугавского управления полиции.

В полиции отмечают, что один из подозреваемых, ехавший по улице Бривибас на автомобиле Audi Q7, протаранил машину Госполиции. В свою очередь, второй подозреваемый, находившийся в салоне автомобиля BMW X3, не хотел выходить из машины, поэтому полицейским пришлось разбить окна, чтобы его задержать.

Задержанными оказались мужчины 1968, 1992, 1995 и 2000 г.р., ни один из них ранее не судим.

В рамках расследования полиция провела 11 обысков, в ходе которых изъято: 470 гр амфетамина, 260 граммов кокаина, 230 граммов марихуаны и 100 граммов галлюциногенных грибов. Также изъята крупная сумма денег и четыре автомобиля: BMW M4 Competition (2021 г.в.), BMW 520 XDRIVE (2021 г.в.), BMW X3 (2021 г.в.), а также Audi.

По данным полиции, для незаконного оборота наркотических и психотропных веществ подозреваемые использовали систему тайников и канал в сети Telegram.

Полиции также удалось установить еще двух личностей, которые, возможно, связаны с этим преступлением. Они на данный момент объявлены в розыск.

10 апреля суд оставил двоих задержанных под арестом, а еще к двоим применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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