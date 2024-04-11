В четверг вечером на мосту Akmens в Риге произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате чего погиб водитель мотоцикла, сообщили Delfi в Государственной полиции.
Авария произошла около 17:30, заявили в полиции.
На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы. Из-за аварии образовалась пробка на мосту Akmens в направлении к Пардаугаве.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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