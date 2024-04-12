3 апреля примерно в 14:00 в Центральное управление Рижской муниципальной полиции поступила информация и фотография человека, который ехал в автобусе 3-го маршрута в одежде военного типа с символикой, прославляющей военную агрессию и военные преступления.
По данному факту было возбуждено административное дело.
Полиция просит откликнуться всех, кто знает человека на фотографии. Если у вас есть какая-либо информация, которая поможет идентифицировать этого человека, позвоните по телефону 67181204 или 67181197.
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