3 апреля примерно в 14:00 в Центральное управление Рижской муниципальной полиции поступила информация и фотография человека, который ехал в автобусе 3-го маршрута в одежде военного типа с символикой, прославляющей военную агрессию и военные преступления.

Полиция просит откликнуться всех, кто знает человека на фотографии. Если у вас есть какая-либо информация, которая поможет идентифицировать этого человека, позвоните по телефону 67181204 или 67181197.