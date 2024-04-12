На этой неделе в Елгаве водитель мотоцикла не подчинился требованию полицейских при начале движения транспортного средства, неоднократно нарушив правила дорожного движения. Всего было зафиксировано девять административных нарушений.

Сотрудники отдела реагирования Земгальского регионального управления Государственной полиции несколько раз приказывали мужчине остановить транспортное средство, но водитель решил продолжить начатый путь и пытался сбежать от стражей порядка. Побег не увенчался успехом, полицейские остановили мотоциклиста, констатировав как недостатки технического состояния автомобиля, так и нарушения, допущенные при попытке скрыться.

Во вторник, 9 апреля, незадолго до 15.00 внимание полиции привлек водитель мотоцикла Suzuki в Елгаве, который ехал им навстречу по бульвару Бривибас в направлении от Выставки к улице Лачплеша на скорости 59 км/ч, хотя разрешенная скорость в этом месте - 30 км/ч. Сотрудники полиции штата немедленно свернули и призвали водителя остановить транспортное средство, но эта просьба была проигнорирована. Мужчина начал убегать, уклоняясь от преследующей его полиции.

Пятая часть 52-й статьи Закона "О дорожном движении" предусматривает, что за неподчинение лицу, уполномоченному проверять документы водителя, невыполнение повторного или многократного требования об остановке транспортного средства, водитель наказывается штрафом в размере от 1200 до 2000 евро и лишением права управления транспортным средством на пять лет.

Несмотря на это, мотоциклист, грубо игнорируя как призывы сотрудников полиции, так и безопасность других участников дорожного движения, продолжал убегать, нарушив скоростной режим в месте, отмеченном дорожным знаком "Начало населенного пункта". По факту этого нарушения возбужден административный процесс. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 540 до 680 евро, а также запрет на право управления транспортным средством на 12 месяцев.

Через некоторое время попытка побега была пресечена, а убегавшего водителя остановила полиция. Полицейские установили, что мотоциклом Suzuki управлял мужчина 1985 года рождения. При проверке документов выяснилось, что водитель управлял мотоциклом без водительских прав, которые некоторое время назад уже были отняты. По факту данному нарушения также начат административный процесс, водителю грозит уплата штрафа в 40 евро.

В общей сложности мужчине грозит девять дел об административных правонарушениях, а также конфискация имущества, которым в данном случае является транспортное средство, которым он управлял - мотоцикл Suzuki

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