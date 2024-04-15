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Подозреваемый был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних

В начале апреля сотрудники полиции задержали в Цесисе мужчину 1985 г.р., подозреваемого в действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, в феврале этого года в распоряжение правоохранительных органов поступила информация о том, что некий мужчина, познакомившийся через Snapchat со школьницей, во время встречи растлевал ее.

Поскольку девочка не достигла совершеннолетия, полиция начала уголовный процесс и 9 апреля задержала в Цесисе подозреваемого. Ранее он уже был судим за уголовные преступления против моральной и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

11 апреля суд вынес решение оставить задержанного под арестом.

Госполиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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