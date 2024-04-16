Foto: Shutterstock

В конце марта Рижский окружной суд приговорил Даниэля Маркова к тюремному заключению сроком на 14 лет и шесть месяцев с надзором пробации на два года за убийство своей одноклассницы, тем самым на полгода сократив срок ранее присужденного Маркову тюремного заключения, сообщает агентство LETA со ссылкой на суд.

По уголовному делу, в котором молодой человек обвиняется в убийстве своей одноклассницы, в Рижском окружном суде 28 марта был вынесен приговор. Был рассмотрен протест прокурора и апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции, поступившие как от потерпевшей, так и от обвиняемого. Изначально обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с надзором пробации на два года.

Окружной суд признал Маркова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного закона, и наказал лишением свободы на 14 лет и шесть месяцев с надзором пробации на два года, а также взыскал с Маркова в пользу потерпевшей Калване компенсацию материального вреда в размере 500 евро за представительство присяжного адвоката Юриса Даукулиса в суде апелляционной инстанции.

Датой подготовки полного решения в суде апелляционной инстанции сейчас назначено 9 мая, после чего решение можно будет обжаловать в кассационном порядке.

Как уже сообщалось, 27 июня 2022 года в госполицию поступила информация о том, что пропала девушка 2003 года рождения, которую в последний раз видели 26 июня в Царникаве вместе со своим одноклассником — молодым человеком 2004 года рождения. Полиция начала проверку полученной информации и поиск девушки. Под вечер того же дня в лесном массиве Царникавы правоохранители обнаружили ее тело с явными признаками насильственной смерти.

В тот же день в полицию сообщили, что одноклассник девочки находится в Риге на крыше одного из многоквартирных домов и, возможно, хочет покончить с собой. На место прибыли оперативные службы, молодой человек был задержан.

Следствие установило, что оба подростка в момент совершения преступления находились в лесу в районе Царникавского променада, и в тот момент, когда девочка собиралась домой, молодой человек надел на руки резиновые перчатки и начал душить ее. Девушка сопротивлялась и пыталась убежать, но парень догнал ее и продолжил душить, обмотав шею ее длинными волосами. После убийства девушки тело было спрятано в лесу, свидетельствует обвинение.

Предусмотренное Уголовным законом наказание за такое преступление — пожизненное заключение или лишение свободы от десяти до 20 лет.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit