В конце марта Рижский окружной суд приговорил Даниэля Маркова к тюремному заключению сроком на 14 лет и шесть месяцев с надзором пробации на два года за убийство своей одноклассницы, тем самым на полгода сократив срок ранее присужденного Маркову тюремного заключения, сообщает агентство LETA со ссылкой на суд.

По уголовному делу, в котором молодой человек обвиняется в убийстве своей одноклассницы, в Рижском окружном суде 28 марта был вынесен приговор. Был рассмотрен протест прокурора и апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции, поступившие как от потерпевшей, так и от обвиняемого. Изначально обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с надзором пробации на два года.

Окружной суд признал Маркова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного закона, и наказал лишением свободы на 14 лет и шесть месяцев с надзором пробации на два года, а также взыскал с Маркова в пользу потерпевшей Калване компенсацию материального вреда в размере 500 евро за представительство присяжного адвоката Юриса Даукулиса в суде апелляционной инстанции.

Датой подготовки полного решения в суде апелляционной инстанции сейчас назначено 9 мая, после чего решение можно будет обжаловать в кассационном порядке.

Как уже сообщалось, 27 июня 2022 года в госполицию поступила информация о том, что пропала девушка 2003 года рождения, которую в последний раз видели 26 июня в Царникаве вместе со своим одноклассником — молодым человеком 2004 года рождения. Полиция начала проверку полученной информации и поиск девушки. Под вечер того же дня в лесном массиве Царникавы правоохранители обнаружили ее тело с явными признаками насильственной смерти.

В тот же день в полицию сообщили, что одноклассник девочки находится в Риге на крыше одного из многоквартирных домов и, возможно, хочет покончить с собой. На место прибыли оперативные службы, молодой человек был задержан.

Следствие установило, что оба подростка в момент совершения преступления находились в лесу в районе Царникавского променада, и в тот момент, когда девочка собиралась домой, молодой человек надел на руки резиновые перчатки и начал душить ее. Девушка сопротивлялась и пыталась убежать, но парень догнал ее и продолжил душить, обмотав шею ее длинными волосами. После убийства девушки тело было спрятано в лесу, свидетельствует обвинение.

Предусмотренное Уголовным законом наказание за такое преступление — пожизненное заключение или лишение свободы от десяти до 20 лет.

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