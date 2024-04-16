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В начале апреля Земгальский окружной суд приговорил 43-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за сексуальное насилие над своей несовершеннолетней дочерью и ее изнасилование.

В апреле это уже второй случай, когда суд приговаривает отца к самому суровому наказанию. Как сообщалось, 5 апреля Латгальский окружной суд приговорил 32-летнего мужчину к пожизненному заключению за сексуальное насилие над своей несовершеннолетней дочерью и ее изнасилование.

9 апреля Земгальский окружной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело, по которому 43-летний мужчина был привлечен к ответственности за сексуальное насилие над своей несовершеннолетней дочерью и ее изнасилование.

Рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, суд постановил, что за совершение данных преступлений подсудимый должен быть приговорен к самому суровому наказанию - пожизненному лишению свободы.

В период с января 2016 года по январь 2018 года, проживая со своей дочерью, в то время, когда другие члены семьи находились в других комнатах и не препятствовали его противоправным действиям, подсудимый неоднократно насильно совершал действия сексуального характера с малолетней девочкой, а также неоднократно ее насиловал.

В период с января 2018 года по сентябрь 2020 года обвиняемый, проживая отдельно, поскольку ушел из семьи, в ночное время, когда другие члены семьи спали и не мешали его противоправным действиям, приходил по месту жительства девочки и забирал ее к себе, где снова совершал насильственные сексуальные действия, а затем отправлял девочку домой одну.

В период с 2021 по июль 2022 года обвиняемый находился в исправительном учреждении, отбывая наказание за другое преступление, а после освобождения продолжал свои преступления.

В результате преступных действий мужчины была создана угроза половой неприкосновенности, нравственности, нормальному физическому и психическому развитию потерпевшей.

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