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В Пафосе (Кипр) в начале этой недели была задержана 32-летняя уроженка Грузии, которая предъявила полиции фальшивые латвийские документы.

Как отмечают местные СМИ, в полицию поступила информация о том, что в одном из отелей на Кипре нелегально работают граждане других государств.

Внимание проверяющих привлекла женщина, предъявившая фотокопию ID-карты, якобы выданной в Латвии. Согласно законам о свободе передвижения, применимым ко всем 27 государствам-членам Европейского Союза, этот документ позволял сотруднице гостиницы работать на Кипре. Однако полиция установила, что удостоверение личности фальшивое, а сама женщина — уроженка Грузии. Кроме того, ранее ее уже депортировали с Кипра, однако ей удалось вернуться через север острова.

Как отмечают в полиции, женщина арестована за подделку документов и незаконное трудоустройство.

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