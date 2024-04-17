Вчера в Ранкской волости Гулбенского края был потушен пожар повышенной опасности. Огонь охватил деревянный дом, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).
На месте происшествия было установлено, что здание горит на полной площади 120 квадратных метров и у него обрушилась кровля. В огне погибла собака. На ликвидацию пожара ушло менее четырех часов.
Всего за минувшие сутки VUGD получила 38 вызовов: 14 — на тушение пожаров, 12 — на спасательные работы, а 12 вызовов оценены как ложные.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit