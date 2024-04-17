Foto: Unsplash

Вчера в Ранкской волости Гулбенского края был потушен пожар повышенной опасности. Огонь охватил деревянный дом, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).

На месте происшествия было установлено, что здание горит на полной площади 120 квадратных метров и у него обрушилась кровля. В огне погибла собака. На ликвидацию пожара ушло менее четырех часов.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 38 вызовов: 14 — на тушение пожаров, 12 — на спасательные работы, а 12 вызовов оценены как ложные.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit