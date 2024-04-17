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Центр Dardedze, который работает с жертвами насилия, за последние три месяца получал в среднем два звонка в неделю о случаях сексуального насилия. Другие организации помощи жертвам насилия также подтверждают, что о таких случаях им стали сообщать чаще, и объясняется это тем, что данная тема все больше привлекает внимание общества и СМИ.

Однако специалисты кризисных центров обеспокоены тем, что жертвы часто избегают обращаться в полицию, опасаясь нетактичных вопросов полицейских и осуждающего отношения. Государственная полиция отрицает, что действовала в подобных случаях непрофессионально.

В центр Dardedze часто обращаются родители, чей ребенок-подросток пострадал, например, из-за замечаний сексуального характера со стороны педагогов. Родители часто отказываются обращаться в полицию, потому что боятся и чувствуют себя виноватыми. Dardedzе отмечает, что полиция не всегда действует профессионально, когда имеет дело с жертвами насилия.

"Мы бы хотели, чтобы они умели задавать эти вопросы более тактично, более адекватно той ситуации, в которой находится жертва. Мы должны учитывать, что перед нами может оказаться служитель закона, который не будет эмпатичен, который может сказать, что вы же сами писали эти сообщения в интернете, сами бегали на свидания", - говорит член правления Dardedze Лайла Балоде.

По информации LSM.lc, каждая вторая женщина, обращающаяся в организацию по защите прав женщин Centrs Marta, подверглась той или иной форме сексуального насилия. Самым юным жертвам было всего 14-15 лет. Одна из самых больших проблем заключается в том, что жертвы избегают обращаться в полицию или имеют негативный опыт общения с ней.

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