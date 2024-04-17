В среду в Каунасе у самолета, который должен был вылететь в Лондон, по неустановленным причинам открылся надувной трап.

Самолет авиакомпании Wizzair Airbus 321 должен был вылететь из Каунаса в полдень.

"Произошел инцидент, по неустановленным причинам открылся надувной трап. Пришлось отложить вылет", – пояснил представитель компании Lietuvos oro uostai Марюс Зеленюс.

"Самолет надо заново подготовить к вылету. Всего на рейс зарегистрировали 218 пассажиров, 50 из них отказались лететь. Им выдали документы о компенсации полета и ваучеры на питание. Остальным 170 выдали ваучеры, около 18. 00 посадили в самолет", – сказал Зеленюс.

Самолет вылетел из Каунаса в 18.57. Почему раскрылся трап, выясняется. В редакцию Kas vyksta Kaune обратилась пассажирка этого рейса, которая сказала, что вылет отложили больше чем на 6 часов, по вине стюардессы, которая во время конфликта с пассажиркой нечаянно открыла надувной трап.

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