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В четверг, 18 апреля, Сейм принял к рассмотрению поправки к Уголовно-процессуальному закону, которые предусматривают, возможность применения электронного контроля за исполнением меры пресечения к лицам, склонным к насилию.

Электронное наблюдение и меры интенсивного контроля ограничения свободного передвижения лиц, склонных к насилию, будут применяться по решению суда. Для осуществления электронного мониторинга к телу прикрепляется электронное устройство, позволяющее отслеживать присутствие человека в определенном месте и времени.

Поправки предусматривают, что к подозреваемому или обвиняемому в насилии, которому в качестве меры безопасности запрещено приближаться к определенному лицу или месту, находиться в определенном месте, и который помещен под надзор полиции или под домашний арест, можно будет применять методы электронного контроля. Это можно будет делать только, если подозреваемый или обвиняемый представляет повышенную опасность применения насилия к другому лицу.

По мнению авторов законопроекта, электронный контроль за исполнением меры пресечения может быть применен в среднем к 400 подозреваемым или обвиняемым в год.

Ожидается, что электронный мониторинг исполнения меры безопасности будет осуществлять Государственная полиция. В свою очередь, порядок осуществления указанного надзора еще предстоит определить Кабинету министров.

Законопроект был разработан в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и Государственной полицией. Обсуждение законопроекта проходило в постоянной рабочей группе по Уголовно-процессуальному законодательству при Министерстве юстиции.

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