Видземский районный суд в Цесисе приговорил к лишению свободы сроком на два года принявшего ислам гражданина Латвии за распространение материалов, прославляющих терроризм и призывающих к терроризму, свидетельствует публично доступный приговор суда.

В период с 9 января по 17 июня 2022 года в личных профилях в соцсети "TikTok" обвиняемый выложил 18 видео, которые содержали восхваляющие терроризм и призывающие к терроризму материалы.

Согласно обвинению, мужчина публиковал видео, которые в контексте остальных материалов свидетельствуют о верности джихаду и "Исламскому государству".

Суд утвердил соглашение между прокуратурой и обвиняемым о признании им вины и наказании, приговорив мужчину к лишению свободы на два года. В срок наказания засчитаны проведенные обвиняемым под стражей шесть месяцев.

Уголовный процесс против перешедшего в ислам гражданина Латвии расследовала Служба госбезопасности (СГБ).

Уголовный процесс был начат 14 августа 2023 года. Мужчина попал в поле зрения СГБ, так как делился в "TikTok" видеоматериалами, в которых прославляется идеология исламистских террористических группировок.

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