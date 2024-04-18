Foto: Shutterstock

Видземский районный суд в Цесисе приговорил к лишению свободы сроком на два года принявшего ислам гражданина Латвии за распространение материалов, прославляющих терроризм и призывающих к терроризму, свидетельствует публично доступный приговор суда.

В период с 9 января по 17 июня 2022 года в личных профилях в соцсети "TikTok" обвиняемый выложил 18 видео, которые содержали восхваляющие терроризм и призывающие к терроризму материалы.

Согласно обвинению, мужчина публиковал видео, которые в контексте остальных материалов свидетельствуют о верности джихаду и "Исламскому государству".

Суд утвердил соглашение между прокуратурой и обвиняемым о признании им вины и наказании, приговорив мужчину к лишению свободы на два года. В срок наказания засчитаны проведенные обвиняемым под стражей шесть месяцев.

Уголовный процесс против перешедшего в ислам гражданина Латвии расследовала Служба госбезопасности (СГБ).

Уголовный процесс был начат 14 августа 2023 года. Мужчина попал в поле зрения СГБ, так как делился в "TikTok" видеоматериалами, в которых прославляется идеология исламистских террористических группировок.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit