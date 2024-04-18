В прошлом году в Латвии были побиты все рекорды: за этот период было собрано 600 000 использованных наркоманами шприцев и роздано более миллиона новых. По информации 360TV ZIŅneši, судя по этим цифрам, в Латвии стремительно растет количество наркоманов, поэтому неудивительно, что в использованных шприцах был найден "зомби-наркотик" - ксилазин.

Транквилизатор ксилазин нашли в пункте обмена шприцев. Именно в пункте общества Dialogs были обнаружены первые образцы этого опасного наркотика в Латвии. Смертельное воздействие этого препарата в сочетании с героином, фентанилом и кокаином ежегодно уносит жизни стен наркозависимых.

Ксилазин официально используется как седативное и обезболивающее средство в ветеринарии, но для человека он категорически противопоказан. Ксилазин получил свое второе название - "зомби-наркотик" — за то, что его длительное употребление провоцирует образование язв и гнойников на коже. Люди выглядят так, будто разлагаются заживо.

В Центре профилактики и контроля заболеваний сообщили, что они до сих пор не получили информацию о "зомби-наркотике" от полиции или из медицинских учреждений. Однако в Центре сообщили, что в своих исследованиях давно уже стали констатировать остатки ксилазина в использованных наркоманами шприцах.

Начальник 2-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Сандис Радзиньш сообщил, что ксилазин был подмешан как дополнительное вещество к основному наркотику.

"Скорей всего, мы говорим о новых синтетических опиоидах, которые на сегодняшний день являются самыми актуальными и самыми серьезными наркотиками", - пояснил Радзиньш.

Речь идет о синтетических аналогах героина. Наркоманы часто умирают от передозировки этими веществами. Попадают ли в латвийские больницы жертвы ксилазина, пока неизвестно: в Рижском центре наркологии и психиатрии сообщили, что этот медикамент

не подлежит контролю, поэтому пациентов не проверяют на это вещество. Однако, судя по всем признакам, "зомби-наркотик" появился и активно циркулирует в среде наркозависимых.

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