Кибермир как новая наркореальность
В последнее время полиция провела ряд задержаний, связанных с торговлей наркотиками в интернете. Насколько распространена торговля наркотическими и психотропными веществами в виртуальной среде?
Речь идет о расклеенных по городу QR-кодах, ведущих в интернет-среду. Наши коллеги из Рижского региона недавно задержали 30 человек. При том, что это была не одна организованная группа, а отдельные люди, которые вели наркоторговлю с использованием QR-кодов.
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