Почему наркоторговля с улиц стремительно перебралась в интернет, и какую роль в этом сыграла пандемия. Наркозависимые готовы рисковать жизнью, чтобы получить новый вид "синтетики". Средний возраст жертв передозировки в Латвии составляет около 40 лет, а первое место в "топе" самых востребованных наркотиков уже который год удерживает марихуана. Об этом и о многом другом рассказал в интервью порталу Delfi начальник Второго отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Латвии Сандис Радзиньш.

Кибермир как новая наркореальность

В последнее время полиция провела ряд задержаний, связанных с торговлей наркотиками в интернете. Насколько распространена торговля наркотическими и психотропными веществами в виртуальной среде?

Речь идет о расклеенных по городу QR-кодах, ведущих в интернет-среду. Наши коллеги из Рижского региона недавно задержали 30 человек. При том, что это была не одна организованная группа, а отдельные люди, которые вели наркоторговлю с использованием QR-кодов.

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