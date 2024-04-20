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Более полутысячи нарушителей скоростного режима поймала Государственная полиция во время марафона по контролю скорости в пятницу, сообщили агентству в Государственной полиции.

Акция в пятницу была частью кампании европейской сети дорожных полицейских "Roadpol" "Неделя контроля скорости". В Латвии вчера было выписано 519 штрафов за превышение скорости: в Рижском регионе оштрафовано 60 водителей, в Латгале - 150, в Видземе - 144, в Земгале - 101, в Курземе - 64. Во всех регионах, кроме Рижского, количество задержанных нарушителей было значительно выше, чем в обычный день, что свидетельствует о том, что увеличение присутствия полиции на дорогах выявляет значительно худшие тенденции.

В пятницу в Латвии зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек.

Вчера полиция задержала 11 водителей за вождение в нетрезвом состоянии, заведено семь уголовных дел. Выявлено также пять агрессивных водителей, а всего составлено 826 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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