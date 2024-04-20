В пятницу утром, 19 апреля в Варшаве загорелся и сгорел дотла единственный в стране электромобиль Lucid Air Dream Edition R стоимостью около 220 000.

ЧП произошло на одном из варшавских перекрестков, когда водитель дорогого и мощного электромобиля, избегая возможного столкновения с другим автомобилем, который не уступил ему дорогу, врезался в столб.

На место происшествия прибыли три бригады пожарных, однако спасти электрокар не удалось. Сразу после столкновения он вспыхнул и полностью сгорел в течение нескольких минут. Водитель успел покинуть горящий автомобиль самостоятельно, ему была оказана медицинская помощь на месте. Водитель был трезв. Пострадвших нет.

Расследование позволит объяснить, почему электромобиль загорелся после столкновения со столбом. Польские пожарные также будут изучать и совершенствовать свою работу по быстрому тушению электромобилей и их батарей, горящих огромным пламенем и с высокими температурами.

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