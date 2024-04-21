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Курземский окружной суд приговорил мужчину и женщину к трем годам лишения свободы за хранение марихуаны в Дундаге, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Мужчину и женщину обвинили в незаконном приобретении и хранении 94,4 грамма сушеной марихуаны в составе группы лиц с целью реализации.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок три года и пять месяцев, а женщину - к трем годам, также применив пробационный надзор. Кроме того, мужчину привлекли к ответственности за несанкционированное приобретение и хранение наркотических веществ без цели сбыта.

Согласно полученным доказательствам и обвинительному заключению, подсудимые незаконно приобрели с целью сбыта вышеупомянутые наркотические вещества, которые хранили по месту жительства в Дундаге. Сушеная марихуана была упаковаа в полимерные пакеты, где она хранилась до тех пор, когда ее нашли сотрудники Государственной полиции.

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