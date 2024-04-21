Foto: Sadursme.lv

Утром в субботу через Юрмалу проехала колонна байкеров на так называемых мотоциклах типа "чоппер". Один из мотоциклистов перевернулся, что вызвало цепную реакцию падения других участников заезда.

20 апреля в 10:56 в Службу скорой медицинской помощи поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии в Юрмале, на улице Лиенес.

Медики скорой помощи оказали помощь двум пострадавшим, которые в состоянии средней тяжести доставлены в больницу.

Очевидцы событий опубликовали видео происшествия в Юрмале. Колонна мотоциклов двигалась по Юрмале на небольшой скорости, когда один из байкеров внезапно не справился с управлением и перевернулся, а ехавшие за ним не успели затормозить и врезались в него.

На видео заметно, что некоторые мотоциклисты после столкновения поднялись самостоятельно, но как минимум один из них остался лежать на земле.

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