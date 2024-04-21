Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту возможного жестокого обращения с животными на территории (управляется "Фондом национального парка Кемери") Национального парка Кемери, где содержатся несколько сотен крупного рогатого скота (быки породы Хека) и лошадей (породы "Коник польский"). Владелец животных ранее был оштрафован Продовольственно-ветеринарной службой (ПВД), сообщает программа LTV De facto.

Как отмечает передача, ситуация вызвала споры, являются ли эти животные дикими или все еще содержатся человеком. Соответственно, следует ли за ними ухаживать так, как того требуют правила защиты животных.

В парке можно увидеть трупы многих животных, а несколько человек стали очевидцами страданий животных. Владелец лошадей и крупного рогатого скота хочет создать особую ситуацию и не быть обязанным выполнять ряд обязательств в отношении животных. Против этого выступают ответственные органы, подчеркивающие, что крупный рогатый скот и лошади не считаются дикими животными.

Животные принадлежат ассоциации "Фонд национального парка Кемери", возглавляемой Андисом Лиепой. Ассоциацию основали бывшие сотрудники парка. Департамент охраны природы заключил с фондом договор аренды земли на управление 466 гектарами территории Национального парка Кемери.

Посетители сообщили о страданиях умирающих животных в Продовольственно-ветеринарную службу, которая провела экстренную проверку места нахождения животных. Служба выявила не только несоблюдение санитарных требований по уходу за больными и травмированными животными, но и неправильное обращение с тушами погибших животных, а также несоответствия в их идентификации и регистрации. Хозяина животных оштрафовали. В прошлом году сотрудники службы трижды осматривали животных фонда, в этом году заявок не поступало.

Лиепа не дал четкого ответа о том, как и насколько регулярно он осматривает животных. Основное внимание уделено тому, чтобы те не выбрались из загона. Зимой животных подкармливают, а павших животных оставляют в поле, уводя их от глаз туристов.

В декабре прошлого года в Земгальское региональное управление Госполиции поступило сообщение о возможном подстреле лошади на этой территории. Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Поскольку расследование продолжается, полиция не разглашает дополнительную информацию.

Департамент охраны природы заключил с фондом договор, цель которого - сохранение естественных лугов и предотвращение их зарастания в результате выпаса. По данным Службы поддержки села, за последние пять лет фонд получил суммарно 523 800 евро в виде вспомогательных выплат за управление биологически ценными лугами.

На лугах Кемери за 20 лет количество животных увеличилось с нескольких десятков до нескольких сотен. В Департаменте охраны природы констатируют, что животных уже слишком много для успешного управления лугами, поэтому необходимо подумать о том, как сократить их поголовье.

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