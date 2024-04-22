Литва не обжаловала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно незаконного заключения гражданина Саудовской Аравии, предположительно, в секретную тюрьму Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в пригороде Вильнюса - Антавиляй.

Сделать это можно было до 16 апреля, когда решение Страсбургского суда вступило в силу.

"Министерство юстиции приняло решение не обжаловать решение ЕСПЧ по делу "Аль-Хавсави против Литвы" и не просить Большую палату ЕСПЧ пересмотреть его", - сообщил BNS пресс-секретарь министра юстиции Паулюс Жеймис.

В середине января ЕСПЧ присудил в пользу Мустафе аль-Хавсави 100 тысяч евро за незаконное заключения, которое имело место два десятилетия назад предположительно в секретной тюрьме Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в Литве. Еще 30 тысяч евро присуждены неправительственной организации REDRESS, которая его представляла.

Суд констатировал, что Литва, где находился аль-Хавсави, нарушила различные статьи Европейской конвенции по правам человека, например, запрещающие пытки, гарантирующие право на справедливое судебное разбирательство, на жизнь, свободу и безопасность.

Аль-Хавсави в настоящее время содержится в Гуантанамо. Он был арестован в 2003 году в Пакистане. США заявляют, что он, возможно, способствовал терактам 11 сентября.

ЕСПЧ установил, что мужчина находился в заключении в Литве в 2005-2006 годах.

Страсбургский суд также постановил, что в контексте этого дела Литва обязана обратиться в США с просьбой устранить или уменьшить нарушения прав человека, совершаемые в настоящее время в отношении аль-Хавсави. Литва также обязана обеспечить, чтобы заявитель не был наказан смертной казнью.

Кроме того, Литве было поручено немедленно предпринять необходимые активные действия в рамках проводимого в стране досудебного расследования.

Прокуратура начала расследование возможного существования тюрьмы ЦРУ в Литве еще в 2010 году, но через год оно было прекращено. Однако в 2015 году расследование было возобновлено с учетом рассекреченного доклада Сената США в 2014 году. Конкретные центры не называются, но правозащитники полагают, что в Литве действовал центр, названный в документе "фиолетовым".

ЕСПЧ также опирался на эти доказательства.

КОМПЕНСАЦИИ - В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ

Это было второе дело в Страсбургском суде относительно предполагаемой тюрьмы ЦРУ, оба дела Литва проиграла. Третье дело сейчас находится на рассмотрении.

В 2018 году Европейский суд по правам человека уже заявлял, что в 2005-2006 годах в Литве действовала секретная тюрьма ЦРУ, и там находился еще один гражданин Саудовской Аравии Абу Зубайда.

Тогда Литва обжаловала решение Страсбургского суда, но безуспешно. Это одна из причин, почему Минюст на этот раз решил этого не делать.

"Юристы Минюста оценивали решения по аналогичным делам ЕСПЧ против Польши и Румынии, чьи ходатайства о передаче соответствующих дел в Большую коллегию ЕСПЧ также были отклонены", - сказал Жеймис.

"Принимая во внимание все аргументы, мы пришли к выводу, что, хотя досудебное расследование, проводимое литовскими правоохранительными органами, еще продолжается и его выводы ожидаются, Литва не может оспорить вывод ЕСПЧ посредством достаточных и объективных данных или доказательства", - добавил он.

Представитель министра юстиции сообщил, что как только решение ЕСПЧ вступит в силу, литовские учреждения примут необходимые меры для надлежащего исполнения решения суда.

"Во-первых, присужденная денежная компенсация будет выплачена в ближайшие три месяца. ЕСПЧ присудил заявителю 100 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и REDRESS, которая представляла заявителя, 30 тыс. евро для компенсации судебных издержек", - сказал Жеймис.

Литва официально не признает, что на ее территории действовала секретная тюрьма ЦРУ, где содержались лица, подозреваемые в терроризме.

В 2009 году Комитет по национальной безопасности и обороны Сейма провел парламентское расследование, но заявил, что не установил, что задержанные ЦРУ лица были доставлены в Литву, хотя и признал, что условия для этого там были.

Литва утверждает, что объекты в Антавилай под Вильнюсом должны были быть не тюрьмой, а центром поддержки разведки. В стране утверждают, что на подозрительных самолетах в Литву перевезли не людей, а оборудование связи.

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