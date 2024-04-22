В субботу, 20 апреля, рано утром жительница Вецмилгрависа, которая пошла вынести мусор, обнаружила тело обнаженного, мертвого молодого мужчины, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

Жительница дома на улице Мартас Ринкас 11 София (имя изменено) незадолго до 9 часов утра пошла на первый этаж вынести мусор. Женщина открыла двери подсобного помещения и увидела на земле сумку.

"Тогда я сделала шаг. Думала, там что-то длинное, завернутое, какие-то упаковки. Потом смотрю - голая попа", - рассказала София. Женщина в шоке замерла: тело молодого мужчины запихнули в узкое подсобное помещение и положили в неестественной позе, сообщает Degpunktā.

"Я сначала не поняла, потом я наклонилась вперед. Очень костлявый. Его туда запихнули. Он не был низкий, немного выше меня. Увидела, что кровь была, но он лежал лицом к стене", - заявила София. По ее словам, в области головы мужчины были видны травмы.

Когда прибыла полиция, тело мужчины было перемещено на тротуар. Где-то нашли и его одежду. Дворник нашла и обувь покойника.

Как сообщает передача, дворник допускает версию, что молодой человек погиб из-за того, что просто споткнулся. "По моим ощущениям, я же не профессионал. Я дворник… Он искал бутылки, или что они там ищут. Там ступенька. Он думал, что прямой пол, но ударился", - поделилась своими мыслями женщина.

София, однако, считает эту теорию неправдоподобной. Увидев тело мужчины до приезда полиции, женщине стало ясно, что кто-то пытался спрятать труп. "Его накрыли, но это была не одежда. Я думаю, какой-то картон положили перед ним, чтобы сразу не заметили. Соседка напротив рассказала мне, что видела какого-то высокого мужчину раньше. И сумку такую она тоже видела. Такие сумки не у всех есть, это что-то редкое", - заявила София.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска заявила передаче, что возбуждено уголовное дело.

"В связи со случившимся продолжается расследование по 13-й статье Уголовного закона. Изначально признаков насильственной смерти не было констатировано, но ожидается полное экспертное заключение", - отметила Гжибовска.

13-я статья Уголовного закона предусматривает ответственность за преступления против здоровья человека.

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