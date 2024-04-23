Водитель такси в Риге во время поездки трогал себя за половой орган в тот момент, когда в салоне находились три пассажирки. Об этом в соцсети Х написала в понедельник драматург и писатель Анете Консте.
"Очень интересный день, чтобы получить такой первый (и, надеюсь, последний) жизненный опыт. В такси мы были втроем, среди бела дня. Сообщили в Bolt и полицию", - пишет Консте.
Водитель такси, который во время поездки с женщиной и ее подругами достал занимался самоудовлетворением, заблокирован на платформе Bolt. Кклиентке возвращена полная стоимость поездки, рассказал порталу tv3.lv старший специалист по операциям Bolt Ник Кацарс.
"Мы информированы о конкретной ситуации и от имени команды Bolt приносим извинения клиентке за неприятный опыт. Мы очень серьезно относимся к таким случаям, и у нас нулевая толерантность к любым неправомерным действиям водителей — наших партнеров, включая оскорбительное поведение по отношению к клиентам", - заявили в компании.
"Клиентке полностью возмещена стоимость поездки, а конкретный водитель на платформе заблокирован до завершения полицейского расследования. В ходе расследования мы будем сотрудничать с полицией и предоставим всю необходимую информацию", - обещает Bolt.
Между Bolt и водителями такси нет отношений работника и работодателя — водители являются независимыми поставщиками услуг. Однако прежде чем начать сотрудничество с Bolt, каждый водитель должен пройти обучение об условиях сотрудничества и поведении в работе с клиентами, сказал Кацарс.