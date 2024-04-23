Водитель такси в Риге во время поездки трогал себя за половой орган в тот момент, когда в салоне находились три пассажирки. Об этом в соцсети Х написала в понедельник драматург и писатель Анете Консте.

"Очень интересный день, чтобы получить такой первый (и, надеюсь, последний) жизненный опыт. В такси мы были втроем, среди бела дня. Сообщили в Bolt и полицию", - пишет Консте.

Vakar vecmeitu ballīte noslēdzās ar to, ka taksists izvilka un aiztika savu dzimumlocekli. Ļoti interesanta diena, kurā iegūt šādu pirmo (un jācer, ka pēdējo) dzīves pieredzi. Taksī bijām trijatā, bija gaiša diena, Bolt un policijai ziņojām. — Anete Konste🇱🇻🇺🇦 (@liikcepure) April 22, 2024

Водитель такси, который во время поездки с женщиной и ее подругами достал занимался самоудовлетворением, заблокирован на платформе Bolt. Кклиентке возвращена полная стоимость поездки, рассказал порталу tv3.lv старший специалист по операциям Bolt Ник Кацарс.

"Мы информированы о конкретной ситуации и от имени команды Bolt приносим извинения клиентке за неприятный опыт. Мы очень серьезно относимся к таким случаям, и у нас нулевая толерантность к любым неправомерным действиям водителей — наших партнеров, включая оскорбительное поведение по отношению к клиентам", - заявили в компании.

"Клиентке полностью возмещена стоимость поездки, а конкретный водитель на платформе заблокирован до завершения полицейского расследования. В ходе расследования мы будем сотрудничать с полицией и предоставим всю необходимую информацию", - обещает Bolt.

Между Bolt и водителями такси нет отношений работника и работодателя — водители являются независимыми поставщиками услуг. Однако прежде чем начать сотрудничество с Bolt, каждый водитель должен пройти обучение об условиях сотрудничества и поведении в работе с клиентами, сказал Кацарс.

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