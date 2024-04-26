В Иманте стражи порядка задержали водителя электровелосипеда. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, концентрация алкоголя на выдохе составила почти три промилле, сообщили агентству LETA в Рижской муниципальной полиции.

Вечером во вторник, 23 апреля, при патрулировании микрорайона Иманта полицейские заметили мужчину, который ехал на электровелосипеде достаточно неубедительно. Заметив стражей порядка, мужчина бросил свое транспортное средство и убежал.

Однако попытка бегства не увенчалась успехом, и вскоре он был пойман сотрудниками полиции в ближайших зеленых насаждениях. Во время беседы мужчина вел себя смело и агрессивно, пытаясь повторно покинуть место происшествия. Ему это сделать не удалось, поскольку он был в состоянии сильного алкогольного опьянения, не держался на ногах, потерял равновесие и упал.

Учитывая поведение мужчины и повторную попытку бегства, он был задержан. Для того, чтобу успокоить мужчину, была применена физическая сила и специальное средство - наручники. На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции, которые взяли на себя работу.

В ходе проверки выяснилось, что концентрация алкоголя на выдохе мужчины составила примерно 2,59 промилле.

За езду на электровелосипеде в состоянии алкогольного опьянения, если оно превышает 1,5 промилле, применяется штраф в размере 170 евро.

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