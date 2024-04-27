Государственная полиция задержала на Елгавском шоссе водителя грузовика, который находился в состоянии алкогольного опьянения (3,16 промилле), сообщили в Государственной полиции.

🚓24.04. saņēmām info no iedzīvotāja par, iespējams, reibumā esošu 🚛kravas automašīnas vadītāju, kurš pārvietojas pa a/c A8 (Rīga–Jelgava). Policisti nekavējoties reaģēja, apturot auto. Veicot alkohola pārbaudi, konstatētas 3,16 promiles😵. Plašāk: https://t.co/8FDGS1tcGh pic.twitter.com/J461FYVbSn — Valsts policija (@Valsts_policija) April 26, 2024

24 апреля около 10 часов утра некий житель заметил на дороге из Риги в Елгаву грузовик с прицепом, водитель которого вел машину очень неубедительно.

Очевидец обратился в Государственную полицию, сообщив о подозрительном автомобиле и направлении его движения, подкрепив информацию видеозаписью.

Спустя некоторое время полиция нашла водителя грузовика, и при освидетельствовании выяснилось, что он находился под воздействием алкоголя.

По данному факту начат уголовный процесс. Наказание за такого рода преступление предусматривает лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также лишение прав управления транспортным средством на пять лет.

Помимо того в ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону. Они предусматривают также конфискацию транспортные средства, если владелец управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Если автомобиль принадлежит другому лицу, полная или частичная стоимость автомобиля взыскивается с виновника.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !